Александр Васильев из раннего (МИТРА)

архивное фото группы "Митра"
Мало кто знает, но до создания группы "Сплин", Александр Васильев выступал в другом коллективе. В 1988 году в Ленинградский рок-клуб пыталась вступить школьно-институтская группа "Митра", в состав которой входили:
Александр Васильев
Олег Куваев (создатель "Масяни" и "Магазинчик Бо")
Александр Морозов
Александра Васильева (да-да, будущая жена Александра Васильева :))
Васильев сочинял песни, а у Морозова был магнитофон "Рекорд", микрофон и бас-гитара.
Вступить в рок-клуб у них не получилось. Срезал молодых талантов никто иной, как Антон Гуницкий. Потом Васильев ушел в армию, и до 1992 года не возвращался к мыслям о создании музыкальной группы. Но кто знал, что через десять лет после недолгой жизни "Митры", имена её участников будет знать вся Россия.
Я предлагаю вам послушать самые первые музыкальные опыты будущего фронтмена "Сплинов":
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